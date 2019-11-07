Braga Belediye Stadı'ndaki karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadeleyi Litvanya Futbol Federasyonundan Gediminas Mazeika, Vytautas Simkus ile Vytenis Kazlauskas hakem üçlüsü yönetecek. Maç, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

Grubundaki ilk 3 maçını mağlubiyetle tamamlayan siyah-beyazlı takım, son sırada bulunuyor. Braga ise 2 galibiyet ve bir beraberlikle 7 puan toplayarak ilk sırada yer alıyor. İstanbul'da oynanan karşılaşmada Beşiktaş, rakibine 2-1 mağlup olmuştu.

Beşiktaş'ta 8 eksik

Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Douglas ve N'Koudou'nun yanı sıra Burak Yılmaz, Hutchinson, Gökhan Gönül, Diaby ve Ruiz kadroda yer almadı.

Beşiktaş'ın muhtemel 11'i

Karius, Necip Uysal, Vida, Roco, Rebecho, Elneny, Oğuzhan Özyakup, Lens, Ljajic, Caner Erkin, Umut, Nayır

Avrupa'da 220. randevu

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 219 maçta rakiplerine 83 kez üstünlük kurdu. 90 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 46 mücadeleden berabere ayrıldı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 291 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 315 gol gördü.

UEFA Avrupa Ligi'nde 118. maç

Beşiktaş, Braga karşılaşmasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde 118. kez sahada yer alacak.

Siyah-beyazlı takım, adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar çıktığı 117 müsabakada 52 galibiyet, 23 beraberlik ve 42 mağlubiyet gördü.

Bu organizasyondaki maçlarında rakip fileleri 185 kez havalandıran siyah-beyazlılar, 146 gol yedi.

Beşiktaş'ın Avrupa performansı

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki performans tablosu şöyle:

3 kez çeyrek final oynadı

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi.

Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.

Portekiz temsilcilerine karşı zorlanıyor

Portekiz takımlarıyla 14 maça çıkan siyah-beyazlı ekip, bunların sadece 3'ünü kazanabildi.

Beşiktaş, Portekiz ekiplerine karşı 3 galibiyetini de deplasmanda aldı.

Bu ülke takımlarına 6 kez mağlup olan siyah-beyazlı ekip, 5 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Portekiz temsilcilerine 18 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde 20 gol gördü.

İki takım tarihlerinde 3 kez karşı karşıya geldi. 2011-2012 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde birbirlerine rakip olan Beşiktaş ile Braga, birer galibiyet elde etti. Her iki ekip bu galibiyetleri deplasmanda aldı. Beşiktaş, Braga'yı Portekiz'de 2-0 yenerken, İstanbul'daki karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Siyah-beyazlı ekip, bu sezon ise Braga'ya evinde 2-1 mağlup oldu.

En golcü oyuncu Oktay Derelioğlu

Siyah-beyazlı takımın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu sıralamasında Oktay Derelioğlu, 14 golle önde bulunuyor.

Beşiktaş'ta geçmiş sezonlarda forma giyen futbolculardan Bobo ve Ricardo Quaresma on ikişer, Cenk Tosun da 11 kez fileleri havalandırdı.

Kaynak: TRT SPOR, AA