Beşiktaş Antalyaspor'a konuk oluyor

Corendon Airlines Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı dinleyebilirsiniz...

Geride kalan 10 haftayı 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgiyle 19 puan toplayarak tamamlayan Beşiktaş ligde 4. sırada yer alıyor.

3'er galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 4 de mağlubiyeti bulunan Antalyaspor ise 12 puanla 12. basamakta bulunuyor.

Beşiktaş'ta eksikler can sıkıyor

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Daniel Amartey, Omar Colley, Arthur Masuaku ve Rachid Ghezzal'ın yanı sıra hasta olduğu açıklanan Vincent Aboubakar ve cezalı Amir Hadziahmetovic kadroda yer almadı.

İLK11'LER

Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Veysel, Ömer Toprak, Saric, Erdal, Safuri, Jehezkel, Bytyqi, Erdoğan, Buksa.

Beşiktaş: Ersin, Onur, Necip, Bailly, Zaynutdinov, Salih Uçan, Gedson, Chamberlain, Tayfur, Rashica, Cenk Tosun.

Stat: Corendon Airlines Park

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, A. Bora Özkara