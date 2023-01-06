Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma 17:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Beşiktaş-Antalyaspor maçının tarihi belli oldu
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Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında ertelenen Beşiktaş-Antalyaspor maçı 14 Şubat Salı günü saat 20.00'de oynanacak.
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 13.11.2022 tarihinde oynanması gereken ancak Taksim'de meydana gelen hain saldırı nedeniyle ertelenen Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının oynanacağı tarih belli oldu.
Müsabaka 14 Şubat Salı günü saat 20.00'de Vodafone Park'ta oynanacak.
Etiketler: Beşiktaş Antalyaspor Süper Lig
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