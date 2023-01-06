Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma 17:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Beşiktaş Vitor Tormena'ya resmi teklif yaptı
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Beşiktaş, Portekiz ekibi Braga'da forma giyen 27 yaşındaki stoper Vitor Tormena'ya resmi teklif yaptı.
Beşiktaş'ta ara transfer dönemi çalışmaları sürüyor...
Siyah-beyazlılar, stoper arayışları kapsamında Portekiz Ligi ekibi Braga'nın Brezilyalı savunmacısına göz dikti.
Beşiktaş, Vitor Tormena'ya resmi teklif yaptı.
Etiketler: Beşiktaş Transfer Haberleri
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