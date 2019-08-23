Sezonun ilk haftasında Demir Grup Sivasspor'a 3-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, Vodafone Park'ta Göztepe'yi Güven Yalçın, Caner Erkin ve Adem Ljajic'in golleriyle 3-0 mağlup ederek 3 puanla tanıştı.

Karşılaşma Kırıkkale de eşi tarafından öldürülen Emine Bulut için 1 dakika geç başladı.

Avcı'nın ilk galibiyeti

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde ilk galibiyetini aldı.

Siyah-beyazlı takım, Şenol Güneş'in görevini tamamlamasının ardından teknik direktörlüğe getirilen Avcı yönetimindeki ilk maçta Demir Grup Sivasspor'a 3-0 mağlup olmuştu.

Avcı, takımının golleri sonrasında büyük sevinç yaşadı.

Vodafone Park'taki gol serisi sürüyor

Beşiktaş, Vodafone Park'taki lig müsabakalarında gol serisini ise 29 maça çıkardı.

Son olarak 2017-2018 sezonunda evinde Akhisarspor ile 0-0 berabere kalan siyah-beyazlı takım, ardından iç sahada çıktığı 29 Süper Lig mücadelesinde de fileleri havalandırmayı başardı.

Beşiktaş ayrıca Vodafone Park'taki resmi maçlardaki gol atma serisini 11 karşılaşmaya çıkardı.

Avrupa Ligi'nde Malmö'ye 1-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı ekip, Vodafone Park'taki 11 maçta gol sevinci yaşadı.

9 maç sonra kalesini gole kapattı

Beşiktaş, ligde 9 maç sonra kalesini gole kapatmayı başardı.

Ligde son olarak geçen sezon Göztepe'yi 1-0 yendiği maçta gol yemeyen siyah-beyazlı ekip, Çaykur Rizespor (7-2), Medipol Başakşehir (2-1), Demir Grup Sivasspor (2-1), MKE Ankaragücü (4-1), Galatasaray (0-2), Alanyaspor (2-1), Trabzonspor (1-2) ve Kasımpaşa (3-2) karşılaşmalarında rakiplerin gollerine engel olamamıştı.

Beşiktaş, bu sezonun ilk maçında ise Demir Grup Sivasspor'a 3-0 yenilmişti.

Sezonun ilk golü Güven Yalçın'dan

Beşiktaş'ın 2019-2020 sezondaki ilk golü Güven Yalçın'dan geldi.

Güven Yalçın, maçın 45+2. dakikasında fileleri havalandırdı. Siyah-beyazlı takımın geçen sezon ligin son haftasında Kasımpaşa ile yaptığı maçta 3 gol birden atan Güven, takımının bu sezonki ilk golüne de imza attı.

Beşiktaş'ın 20 yaşındaki oyuncusu takımı adına 9. kez fileleri havalandırdı. Genç oyuncu, bunların 5'ini Vodafone Park'ta kaydetti.

Peş peşe goller

Beşiktaş, ikinci yarıdaki etkili oyunuyla farka gitti.

Maçın 54. dakikasında Caner Erkin'in serbest vuruştan attığı golle 2-0 öne geçen siyah-beyazlı takım, 59. dakikada Adem Ljajic'in fileleri havalandırmasıyla farkı 3'e çıkardı.

Vida korkuttu

Demir Grup Sivasspor maçında sakatlık yaşayan ve hafta içinde tedavisi gerçekleştirilen Domagoj Vida, Göztepe karşısında da kısa süreli sorun yaşadı.

Caner Erkin'in golünde topa ayak koymaya çalışan Vida, yerde kaldı. Siyah-beyazlı oyuncu, tedavisinin ardından oyuna devam etti.

N'Koudou ilk maçına çıktı

Beşiktaş'ın hafta içinde sözleşme imzaladığı Fransız oyuncu Georges-Kevin N'Koudou, siyah-beyazlı formayla ilk maçına çıktı.

N'Koudou, 61. dakikada Tyler Boyd'un yerine oyuna dahil oldu. Orta sahanın solunda görev alan N'Koudou, hareketli futboluyla dikkati çekti.

Taraftarlardan büyük destek

Siyah-beyazlı taraftarlar, Göztepe karşısında takımlarına büyük destek verdi.

Maçın başından itibaren tezahürat yapan taraftarlar, farkın açılmasıyla coşkuyu artırdı. Siyah-beyazlılar, sezonun ilk üçlüsünü de Domagoj Vida ile N'Koudou'ya çektirdi.

Göztepe ikinci maçından da mağlup ayrıldı

Beşiktaş'a 3-0 mağlup olan Göztepe, 2. haftayı da puansız tamamladı.

Ligin ilk maçında Antalyaspor'a evinde 1-0 yenilen Göztepe, 2. haftada da puanla tanışamadı.

Kaynak: AA