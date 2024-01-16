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Spor
İHA 16.01.2024 22:58

Beşiktaş 4 golle kupada turladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda Beşiktaş, konuk ettiği Eyüpspor’u 4-0’lık skorla mağlup ederken, son 16 turuna yükseldi.

Beşiktaş 4 golle kupada turladı
[Fotograf: DHA]

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda Beşiktaş, konuk ettiği Eyüpspor’u 4-0’lık skorla mağlup ederken, son 16 turuna yükseldi.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

5. dakika sol kanatta topla buluşan Onur Bulut, Rebic ile verkaçı sonrası savunmanında müdahalesiyle penaltı noktası sağ tarafında topu tekrar önünde buldu ve yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmaya çarpıp kornere gitti.

16. dakikada Rebic’in sol kanattan yaptığı ortada altıpas içerisinde Salih Uçan’ın yaptığı kafa vuruşunda kaleci Berke Özer’in müdahalesiyle tekrar topu önünde bulan Salih, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

34. dakikada Rebic’in sol taraftan yaptığı ortada savunmadan seken top Ghezzal’ın önünde kaldı. Ghezzal, ceza sahası içi sol çaprazda Regattin’in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Murat Erdoğan penaltı noktasını gösterdi.

36. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Cenk Tosun, sağ köşeye yerde yaptığı vuruşta kaleci ve topu ayrı köşelere gönderdi. 2-0

66. dakika savunmada Claro’nun hatalı pasında araya giren Fernandes’in ceza yayı sol tarafından yaptığı vuruşta kaleci Berke Özer, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

67. dakikada sol taraftan Fernandes’in kullandığı kornerde ceza sahası içi sol tarafında Demir Ege’nin kafayla dokunduğu topa altıpas çizgisi sağ tarafında Cenk Tosun, sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-0

87. dakikada savunmada Murat Uçar’ın pasında araya giren Tayfur Bingöl, topla birlikte ceza sahasına girip rakibine geçerek içeri çevirdiği topa altıpas çizgisi gerisinden Rebic’in vuruşunda savunmaya da çarpan top ağlara gitti. 4-0

Beşiktaş, son 16 turuna yükseldi.

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut (Svensson dk. 78), Necip Uysal, Zaynutdinov, Umut Meraş, Salih Uçan (Tayfur Bingöl dk. 46), Demir Ege, Fernandes (Rashica dk. 78), Ghezzal, Rebic (Mustafa Hekimoğlu dk. 88), Cenk Tosun (Semih Kılıçsoy dk. 72)

Eyüpspor: Berke Özer, Metehan Baltacı (Murat Uçar dk. 62), Uğur Demirok, Claro, Ömer Bayram, Bekir Yılmaz (Orozov dk. 88), Kaan Demir (Bruno dk. 62), Seşlar, Melih Kabasakal, Ahmed Kutucu (Regattin dk. 19), Mustafa Pektemek

Goller: Salih Uçan (dk. 16), Cenk Tosun (dk. 36 pen. ve 67), Rebic (dk. 87) (Beşiktaş)

Hakemler: Murat Erdoğan, Samet Çavuş, Murat Ergin Gözütok

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