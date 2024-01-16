Fenerbahçe Opet CEV'de 6'da 6 yaptı

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi C Grubu altıncı maçında Polonya temsilcisi Grot Budowlani'yi konuk eden Fenerbahçe, rakibini 3-0 mağlup etti.
Grupta oynadığı 6 maçın tamamından galibiyetle ayrılan sarı-lacivertli takım, grubu lider tamamlayarak çeyrek final biletini aldı. Fenerbahçe Opet, 6 karşılaşmayı da 3-0'lık skorlarla kazanarak rakiplerine set vermedi.
Fenerbahçe Opet: Eda Erdem Dündar, Fedorovtseva, De Souza, Aslı Kalaç, Drca, Stysiak (Gizem Örge, Cansu Çetin, Ada Germen, Meliha Diken)
Grot Budowlani: Mitrovic, Rozynska, Sobiczewska, Kukulska, Pol, Wlinska (Lysiak, May, Lozowska)
Setler: 25-20, 25-19, 25-17
Süre: 71 dakika (21, 27, 23
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Aleksander Sikanjic (Lihtenştayn), Viktor Alex Goncalves (Portekiz)