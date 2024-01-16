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Spor
DHA 16.01.2024 20:55

Berke Özer kariyerinin 100. maçına çıktı

Eyüpspor'un 23 yaşındaki kalecisi Berke Özer, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda Beşiktaş’a karşı oynanacak mücadeleyle kariyerinin 100'üncü maçına çıkacak ve 'dalya' dedi.

Berke Özer kariyerinin 100. maçına çıktı
[Fotograf: DHA]

Berke Özer, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda deplasmanda saat 21.00’de Beşiktaş ile Eyüpspor arasında oynayacak müsabakayla kariyerinin 100. maçında forma giydi.

Siyah-beyazlı ekip karşısında maça ilk 11’de başlayacak olan genç file bekçisi, ‘dalya’ yapacak.

Berke Özer, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Futbol kariyerine Bucaspor altyapısında başlayan ve ardından sırasıyla Altınordu, Fenerbahçe, KVC Westerlo, Portimonense, Ümraniyespor ve Eyüpspor’da forma giyen Berke Özer, eflatun-sarılı takım ile bu sezon 1’inci Lig'de toplam 18 maçta görev yaptı.

Takımının lider olmasında önemli paya sahip olan kaleci, oynadığı 18 maçta kalesinde 14 gol görürken; 10 karşılaşmada rakip oyunculara geçit vermedi.

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