Eczacıbaşı Dynavit CEV'de grup etabını 2. tamamladı

2024 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda mücadele eden Eczacıbaşı Dynavit, sahasında ağırladığı Savino Del Bene Scandicci’ye 23-25, 21-25, 25-16 ve 23-25’lik set skorlarıyla 3-1 mağlup olarak grup etabını ikinci sırada tamamladı.

Turuncu beyazlılar, CEV Şampiyonlar Ligi’nin sonraki ayağında play-off etabı oynayacak.

Eczacıbaşı Dynavit: Hande, Jack-Kısal, Elif, Voronkova, Stevanovic, Boskovic, Simge (L), Yaprak, Gray, Naz, Beyza

Savino Del Bene Volley: Ognjenovic, Herbots, Da Silva, Antropova, Zhu, Nwakalor, Parrocchiale (L), Armini

Setler: 1-3 (23-25, 21-25, 25-16, 23-25)

Süre: 104 dakika (27,26,22,29)

Salon: TVF Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Vladimir Simonovic (SRB), Alexandros Mylonakis (GRC)