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Spor
AA 16.01.2024 22:55

TOFAŞ Basketbol son 16 turunda

TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi play-in son maçında Yunan kulübü PAOK mateco'yu 84-71 yenerek seriyi 2-1 kazandı ve son 16 turuna çıktı.

TOFAŞ Basketbol son 16 turunda

Selanik kentindeki PAOK Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 22-19 üstünlükle tamamlayan TOFAŞ, soyunma odasına da 40-34 önde gitti.

Üçüncü periyodun sonunda farkı 13 sayıya (49-62) çıkaran Bursa ekibi, mücadeleyi 84-71 kazanarak tur atladı.

TOFAŞ'ı galibiyete 11 sayı, 17 ribaunt, 3 blokla "double double" yapan Wiley ve 15 sayı, 5 ribauntla oynayan O'Brien taşıdı.

Son 16 turunda takımlar, dörderli 4 gruba ayrılacak. Altı maç sonunda gruplarını ilk 2 sırada bitiren ekipler, adını çeyrek finale yazdıracak.

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