Haber Giriş: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 09:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Berkan Kutlu Galatasaray'da
Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen Berkan Kutlu'yu renklerine bağladı.
Galatasaray, bir süredir transfer gündeminde yer alan Berkan Kutlu için mutlu sona ulaştı.
Sarı-kırmızılı ekip, genç futbolcunun transferi için Aytemiz Alanyaspor'la her konuda anlaşma sağladı.
Bu transfer için Akdeniz ekibine 3 milyon euro ödenecek.
Berkan Kutlu, geçtiğimiz sezon 42 resmi maça çıkmış ve bu müsabakalarda 3 gol atıp 2 de asist yapmıştı.
Etiketler: Alanyaspor Galatasaray Transfer Haberleri Süper Lig
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