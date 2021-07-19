Galatasaray, bir süredir transfer gündeminde yer alan Berkan Kutlu için mutlu sona ulaştı.

Sarı-kırmızılı ekip, genç futbolcunun transferi için Aytemiz Alanyaspor'la her konuda anlaşma sağladı.

Bu transfer için Akdeniz ekibine 3 milyon euro ödenecek.

Berkan Kutlu, geçtiğimiz sezon 42 resmi maça çıkmış ve bu müsabakalarda 3 gol atıp 2 de asist yapmıştı.