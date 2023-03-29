Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba 16:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Berisha değerini ikiye katladı
Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Bundesliga ekibi Augsburg'a kiralanan Mergim Berisha'nın piyasa değerinde önemli bir artış yaşandı.
Transfermarkt, Bundesliga'daki futbolcuların piyasa değerlerini güncelledi. Güncelleme sonrası en önemli artışın yaşandığı futbolculardan biri de Mergim Berisha oldu.
Piyasa değeri 6 milyon euro olan 24 yaşındaki futbolcunun, güncelleme sonrası değeri 12 milyon euroya ulaştı.
Sezon başında Fenerbahçe'den Bundesliga ekibi Augsburg'a kiralanan Mergim Berisha yeni takımında 19 maçta 8 gol atıp, 4 de asist yaptı.
Mergim Berisha gösterdiği performansla Alman Milli Takımı’nda aday kadroya çağrılmıştı.
Etiketler: Fenerbahçe Transfer Haberleri Bundesliga
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