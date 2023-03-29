Transfermarkt, Bundesliga'daki futbolcuların piyasa değerlerini güncelledi. Güncelleme sonrası en önemli artışın yaşandığı futbolculardan biri de Mergim Berisha oldu.

Piyasa değeri 6 milyon euro olan 24 yaşındaki futbolcunun, güncelleme sonrası değeri 12 milyon euroya ulaştı.

Sezon başında Fenerbahçe'den Bundesliga ekibi Augsburg'a kiralanan Mergim Berisha yeni takımında 19 maçta 8 gol atıp, 4 de asist yaptı.

Mergim Berisha gösterdiği performansla Alman Milli Takımı’nda aday kadroya çağrılmıştı.