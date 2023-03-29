Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamada, eski Manchester United teknik direktörü Ferguson ve geçmiş yıllarda Arsenal'ı çalıştıran Wenger'in, Şöhretler Müzesi'ne seçildiği belirtildi.

Manchester United'da 1986-2013 yıllarında çalışan 81 yaşındaki Ferguson, 13 lig şampiyonluğu yaşadı. Premier Lig'in en fazla şampiyonluk elde eden teknik direktör unvanını elinde bulunduran İskoç çalıştırıcı, 11 kez yılın teknik direktörü seçildiği Premier Lig'de 810 maçta 528 galibiyet elde etti.

Wenger ise 1996-2018 yıllarında görev yaptığı Arsenal'ı 3 kez şampiyonluğa taşıdı. 73 yaşındaki Fransız çalıştırıcı, takımını 2003-2004 sezonunda yenilgisiz şampiyon yaparak lig tarihine geçti. Premier Lig'de 828 maçta 476 galibiyet alan Wenger, 3 defa yılın teknik direktörü ödülüne layık görüldü.

Şöhretler Müzesi'ne 2021'de Alan Shearer, Thierry Henry, Eric Cantona, Roy Keane, Dennis Bergkamp, Frank Lampard, David Beckham, Steven Gerrard, geçen yıl ise Wayne Rooney, Patrick Vieira, Sergio Aguero, Didier Drogba, Vincent Kompany, Peter Schmeichel, Paul Scholes ve Ian Wright seçilmişti.