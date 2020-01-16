Sosyal medya hesabından başka bir kullanıcıya yanıt veren Galatasaray'ın 29 yaşındaki Faslı futbolcusu Younes Belhanda, "Galatasaray'da kalacağıma bahse girerim. Sezonun ilk yarısı zordu ancak üç yılda alınacak üçüncü şampiyonluk var." ifadelerini kullandı.

Belhanda'nın sözleşmesi gelecek yıl mayıs sonunda bitecek.

Moi aussi je parie que je vais rester !

La 1re partie de saison a été difficile mais il y a Un 3e titre en 3 ans à aller chercher !! #ouskout #2021 — Younes Belhanda (@ynsbelhanda) January 16, 2020

Kaynak: AA