Spor
Belhanda: Galatasaray'da kalacağıma bahse girerim16 Ocak 2020 Perşembe 19:07 - Son Güncelleme 16 Ocak 2020 Perşembe 19:12
Galatasaraylı futbolcu Younes Belhanda, sarı-kırmızılı takımdan ayrılmayacağını açıkladı.
[Fotoğraf: AA]
Sosyal medya hesabından başka bir kullanıcıya yanıt veren Galatasaray'ın 29 yaşındaki Faslı futbolcusu Younes Belhanda, "Galatasaray'da kalacağıma bahse girerim. Sezonun ilk yarısı zordu ancak üç yılda alınacak üçüncü şampiyonluk var." ifadelerini kullandı.
Belhanda'nın sözleşmesi gelecek yıl mayıs sonunda bitecek.
Moi aussi je parie que je vais rester !— Younes Belhanda (@ynsbelhanda) January 16, 2020
La 1re partie de saison a été difficile mais il y a Un 3e titre en 3 ans à aller chercher !! #ouskout #2021
Kaynak: AA
Etiketler: Galatasaray Younes Belhanda