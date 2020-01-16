Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Antalyaspor, Göztepe’yi konuk etti. Akdeniz Üniversitesi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Antalyaspor 4-3 kazandı.

Antalyaspor'un gollerini 10. ve 83. dakikalarda Harun Alpsoy, 18. dakikada Yekta Kurtuluş ve 67. dakikada Diego Angelo kaydetti.

Göztepe'nin gollerini ise 1. dakikada Andre Castro, 44. dakikada Deniz Kadah ve 74. dakikada Murat Paluli'den geldi.

Göztepe'da Titi 78. dakikada kırmızı kart gördü.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL: 1. dakikada Halil Akbunar’ın sağdan ortasında ceza sahası içinde defansın uzaklaştıramadığı topla buluşan Andre Castro meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

GOL: 10. dakikada ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Harun Alpsoy’un şutu kalecinin sağından filelere gitti. 1-1

GOL: 18. dakikada atılan uzun pasta topla birlikte ceza sahasına giren Yekta Kurtuluş’un düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

GOL: 44. dakikada ceza sahası içine yapılan ortada Cengiz Demir topu göğsüyle kaleciye vermek istedi. Araya giren Deniz Kadah, topu filelere yolladı. 2-2

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL: 67. dakikada ceza sahası sol çaprazından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Diego’nun şutu kalecinin solundan ağlara gitti. 3-2

GOL: 74. dakikada Mossoro ceza sahası çizgisi üzerinden pasını kale önündeki Murat Paluli’ye aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-3

KIRMIZI KART: 81. dakikada topla ceza sahasına doğru ilerleyen Amilton’u düşüren Titi, VAR hakeminin uyarısıyla kırmızı kart gördü.

GOL: 83. dakikada Diego, ceza sahası dışı sağ çaprazında serbest atış kullandı. Barajdan dönen topu kale önünde iyi takip eden Harun Alpsoy’un kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-3

Stat: Akdeniz Üniversitesi

Hakemler: Volkan Bayarslan, Mustafa Savranlar, Mehmet Salih Mazlum

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Bünyamin Balcı, Celustka, Chico, Cengiz Demir (Dk. 46 Diego), Charles (Dk. 46 Amilton), Harun Alpsoy, Yekta Kurtuluş, Ufuk Akyol, Fredy, Mukairu (Dk. 85 Mikali Başar)

Göztepe: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Murat Paluli, Titi, Borges, Schwechlen, Yalçın Kayan, Andre Castro, Mossoro (Dk. 85 Berkan Emir), Batuhan Kırdaroğlu (Dk. 46 Serdar Gürler), Halil Akbunar (Dk. 62 Jerome), Deniz Kadah

Goller: Dk.1 Andre Castro, Dk. 44 Deniz Kadah, Dk. 74 Murat Paluli (Göztepe) Dk. 10 ve 83 Harun Alpsoy, Dk. 18 Yekta Kurtuluş, Dk. 67 Diego (Antalyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 81 Titi (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 58 Amilton, Dk. 90+4 Fredy (Antalyaspor) Dk. 82 Serdar Gürler, Dk. 82 Eren Bilen (yedek kulübesinde), Dk. 90+4 Yalçın Kayan, 90+6 Berkan Emir (Göztepe)

Tamer Tuna: Lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında sahalarında 4-3 yendikleri Göztepe maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, daha önce çalıştırdığı Göztepe ile oynanan kupa maçıyla Antalyaspor kariyerine başlamasının kendisi adına bir avantaj olduğunu aktararak, aynı takımla arka arkaya bir lig ve yine bir kupa maçı oynayacaklarını belirtti.

Tuna, yaptıkları çalışmaların karşılığını almaya başladıklarını ifade etti.

"Antalyaspor ligde küme düşme hattında olmamalı. Biz inançlıyız. Bu inancı da güçlendirecek olan bu tür kazanımlar olabilir. Ama en önemlisi oyuncularımızın bu değere sahip olduklarını hissettirebilmek."

Teknik direktör Tuna, şu anda odaklandıkları tek şeyin pazar günü oynayacakları lig maçı olduğunun altını çizdi.

"Lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Göztepe, maçı ile devam edeceğiz. Tanıdığımız bir takım olduğu için belki avantaj. Ama Göztepe, her zaman skora etki edebilecek oyunculara sahip. Şayet, pazar günü lige iyi bir başlangıç yaparsak, bunun kupanın ikinci maçına da olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Turu geçtiğimiz anda hedefimizin daha da büyüyeceğini biliyoruz. Adım adım ilerlemeye bugün başladık. Umarım daha sağlam adımlarla Antalyasporumuzu sezon sonunda Süper Lig'de devam eden, düşme hattında yukarılarda bir takım olarak görürüz. İnancımızı da sonuna kadar taşıyoruz."

Ersan Parlatan: İyi bir takımız

Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan da Antalyaspor'u aldığı galibiyetten dolayı tebrik ederek, stada gelen taraftarların ve ekran başındakilerin bol gollü bir karşılaşma izlediklerini söyledi.

Parlatan, deplasmanda üç gol atmalarına karşın maçı kaybetmelerinin üzücü olduğunu dile getirdi.

"Sonuç itibarıyla bu iki ayaklı bir karşılaşma. İzmir'deki rövanşta turu geçmek için şansımız var. Rövanşta turu geçecek skoru elde edeceğimizden eminim. İyi bir takımız. Bugün bunu zaman zaman gösterdik. Özellikle bir ve üçüncü gol, takımımız adına güzel gollerdi. Haftaya çarşamba turu atlayacağımızdan eminiz."

Kaynak: İHA, AA