Haber Giriş: 28 Ekim 2021 Perşembe 00:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bayern Münih son 43 yılın en ağır mağlubiyetini aldı
Borussia Mönchengladbach, Almanya Kupası 2. turunda karşılaştığı Bayern Münih'i 5-0 yendi. Bu mağlubiyet ile Bayern Münih son 43 yılın en ağır mağlubiyetini almış oldu.
Ev sahibi Borussia Mönchengladbach, Kone'nin 2, Bensebaini 15 ve 21 (penaltıdan), Embolo'nun 51 ve 58. dakikada attığı gollerle adını son 16 turuna yazdırdı.
Almanya Birinci Ligi'nde (Bundesliga) son 9 yılın şampiyonu Bayern Münih böylece 9 Aralık 1978'de Fortuna Düsseldorf'a 7-1 kaybettiği Bundesliga maçından bu yana ilk kez sahadan 5 farklı mağlup ayrıldı.
Etiketler: Bayern Münih
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