661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 1-3 Temmuz'da Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda düzenlenecek.

Kırkpınar'ın favori başpehlivanlarından Orhan Okulu, dualı çayırdaki güreşlere Antalya'daki kampla hazırlandı. Güreşler öncesi son antrenmanlarını Edirne'de yapan Okulu, güreşlerdeki tek hedefinin altın kemer olduğunu söyledi.

Okulu, güzel bir hazırlık sezonu geçirdiğini, kendisini Kırkpınar'a hazır hissettiğini ifade etti.

[Fotoğraf: AA]

Okulu, Kırkpınar havasına girmek için güreşlerden birkaç gün önce Edirne'ye geldiklerini söyledi.

"7-8 aylık güzel bir kış hazırlık sezonu yaşadık, haftanın 6 günü antrenman yaptık. Kırkpınar'a bir ay kala kampa girdik ve tempomuzu artırdık. Kampımız çok verimli geçti, bu arada her hafta güreşlere katıldık. Performansım iyi düzeyde, inşallah 2015 ve 2018'de olduğu gibi burada altın kemeri kazanmak istiyorum."

Geri vitesi yok

Okulu, atak güreşi sebebiyle cazgırların kendisini "geri vitesi olmayan pehlivan" olarak nitelendirdikleri dile getirdi. Okulu, sürekli saldıran bir tekniği olduğunu belirtti.

"Kondisyon ağırlıklı antrenmanlar yapıyorum. Çünkü benden boy olarak uzun ve kilo olarak ağır güreşçiler var. Onları kondisyonumla yorarak ve geriletmeye çalıştığım için böyle bir lakap taktılar."

Okulu'nun antrenörü Kemal Yılmaz da güzel bir hazırlık sezonu yaşadıklarını, Kırkpınar'ı başarıyla tamamlamayı hedeflediklerini ifade etti.