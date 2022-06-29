Haber Giriş: 29 Haziran 2022 Çarşamba 09:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye Akdeniz Oyunları'nın zirvede yer aldı
[Fotoğraf: AA]
Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın 4'üncü gününde Türkiye, 18 madalyayla ilk sırada yer aldı.
Oran kentinde 25 Haziran'da açılışı gerçekleştirilen oyunların 4'üncü günü tamamlandı. Türkiye dün organizasyonda, 2 altın, 3 gümüş, 2 bronz kazandı.
Türkiye, dört günün sonunda, 8 altın, 3 gümüş, 7 bronz toplam 18 madalyayla genel sıralamada zirveye yerleşti.
Türkiye'yi ev sahibi Cezayir takip ederken, Mısır üçüncü sırada yer aldı.
Etiketler: Cezayir
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