Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde de 15. hafta karşılaşmaları oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Beşiktaş-Pınar Karşıyaka (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

13.00 Empera Halı Gaziantep Basketbol-Büyükçekmece Basketbol (Şahinbey)

15.30 Galatasaray-Fenerbahçe (Sinan Erdem)

17.30 TOFAŞ-Türk Telekom (TOFAŞ)

20.00 Darüşşafaka Tekfen-Anadolu Efes (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

3 Ocak Pazar:

13.00 Aliağa Petkimspor-Bahçeşehir Koleji (ENKA)

17.30 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-HDI Sigorta Afyon Belediyespor (Fethiye Beşkaza)

20.00 OGM Ormanspor-Frutti Extra Bursaspor (Ankara)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

3 Ocak Pazar:

13.00 Samsun Canik Belediyespor-Çankaya Üniversitesi (Mustafa Dağıstanlı)

14.00 Fenerbahçe Öznur Kablo-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol (Metro Enerji)

14.00 OGM Ormanspor-Galatasaray (M. Sait Zarifoğlu)

14.30 BOTAŞ-Beşiktaş HDI Sigorta (Ankara DSİ Etlik)

15.30 Bellona Kayseri Basketbol-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Kadir Has Kongre Merkezi)

16.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare-İzmit Belediyespor (Elazığ İl Özel İdare)

16.30 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Nesibe Aydın (Servet Tazegül)