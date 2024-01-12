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Spor
AA 12.01.2024 10:35

Basketbolda haftanın programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 16, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 20. hafta maçları oynanacak.

Basketbolda haftanın programı
[Fotograf: AA]

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'ne ise 19. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre üç ligde haftanın programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

13 Ocak Cumartesi:

13.00 Beşiktaş Emlakjet-Darüşşafaka Lassa ( BJK Emlakjet)

15.30 Reeder Samsunspor-TOFAŞ (Mustafa Dağıstanlı)

18.00 Pınar Karşıyaka-Aliağa Petkimspor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

14 Ocak Pazar:

13.00 Çağdaş Bodrumspor-Fenerbahçe Beko (Menteşe)

15.30 Galatasaray Ekmas-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Sinan Erdem)

18.00 Bursaspor İnfo Yatırım- Türk Telekom ( TOFAŞ)

20.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Anadolu Efes (Gazanfer Bilge)

15 Ocak Pazartesi:

19.00 Bahçeşehir Koleji-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Ülker Spor ve Etkinlik)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

13 Ocak Cumartesi:

14.00 Bursa Uludağ Basketbol-ÇBK Mersin (TOFAŞ)

14.00 Emlak Konut-Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor (Başakşehir)

17.00 Nesibe Aydın-OGM Ormanspor (TOBB ETÜ)

14 Ocak Pazar:

13.30 Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol-Melikgazi Kayseri Basketbol (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)

14.00 BOTAŞ-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Ankara)

15.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Alagöz Holding (Hatay Merkez)

16.00 Beşiktaş-Çankaya Üniversitesi (BJK Emlakjet)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

18.00 Mersin Büyükşehir Belediyesi-Konyaspor (Edip Buran)

13 Ocak Cumartesi:

14.45 OGM Ormanspor-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler (M. Sait Zarifoğlu)

16.30 Bornova Belediyesi Karşıyaka-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Altındağ Atatürk)

18.15 Finalspor-Pizza Lazza Haremspor (Naim Süleymanoğlu)

14 Ocak Pazar:

14.00 Esenler Erokspor-Gaziantep Basketbol (Başakşehir)

15.45 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Semt77 Yalovaspor (Kocaeli Atatürk)

17.30 Kapaklıspor-Çayırova Belediyesi (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)

15 Ocak Pazartesi:

16.00 Sigortam.net-Fenerbahçe Koleji Novotel (BJK Emlakjet)

18.00 Alagöz Holding Iğdır Basketbol-MKE Ankaragücü Ikon Menkul (Iğdır Kazım Karabekir)

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