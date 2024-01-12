Basketbolda haftanın programı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'ne ise 19. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre üç ligde haftanın programı şöyle:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
13 Ocak Cumartesi:
13.00 Beşiktaş Emlakjet-Darüşşafaka Lassa ( BJK Emlakjet)
15.30 Reeder Samsunspor-TOFAŞ (Mustafa Dağıstanlı)
18.00 Pınar Karşıyaka-Aliağa Petkimspor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
14 Ocak Pazar:
13.00 Çağdaş Bodrumspor-Fenerbahçe Beko (Menteşe)
15.30 Galatasaray Ekmas-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Sinan Erdem)
18.00 Bursaspor İnfo Yatırım- Türk Telekom ( TOFAŞ)
20.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Anadolu Efes (Gazanfer Bilge)
15 Ocak Pazartesi:
19.00 Bahçeşehir Koleji-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Ülker Spor ve Etkinlik)
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
13 Ocak Cumartesi:
14.00 Bursa Uludağ Basketbol-ÇBK Mersin (TOFAŞ)
14.00 Emlak Konut-Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor (Başakşehir)
17.00 Nesibe Aydın-OGM Ormanspor (TOBB ETÜ)
14 Ocak Pazar:
13.30 Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol-Melikgazi Kayseri Basketbol (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)
14.00 BOTAŞ-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Ankara)
15.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Alagöz Holding (Hatay Merkez)
16.00 Beşiktaş-Çankaya Üniversitesi (BJK Emlakjet)
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Bugün:
18.00 Mersin Büyükşehir Belediyesi-Konyaspor (Edip Buran)
13 Ocak Cumartesi:
14.45 OGM Ormanspor-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler (M. Sait Zarifoğlu)
16.30 Bornova Belediyesi Karşıyaka-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Altındağ Atatürk)
18.15 Finalspor-Pizza Lazza Haremspor (Naim Süleymanoğlu)
14 Ocak Pazar:
14.00 Esenler Erokspor-Gaziantep Basketbol (Başakşehir)
15.45 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Semt77 Yalovaspor (Kocaeli Atatürk)
17.30 Kapaklıspor-Çayırova Belediyesi (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)
15 Ocak Pazartesi:
16.00 Sigortam.net-Fenerbahçe Koleji Novotel (BJK Emlakjet)
18.00 Alagöz Holding Iğdır Basketbol-MKE Ankaragücü Ikon Menkul (Iğdır Kazım Karabekir)