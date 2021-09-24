Galatasaray'ı çalıştırırken 1998 yılında 50 yaşında hayatını kaybeden Siyavuş, vefatının üzerinden 23 yıl geçmesine rağmen 7 şampiyonlukla ligde en fazla kupa kaldıran antrenör rekorunun sahibi durumunda.

Eczacıbaşı ile 1975-1976, 1976-1977, 1977-1978 ve 1979-1980, 1980-1981, 1981-1982 sezonlarında 2 kez üst üste üçer şampiyonluk yaşayan tek antrenör olan Siyavuş, 1983-1984 sezonunda da Anadolu Efes'i şampiyonluğa taşıdı.

Siyavuş'u Örs takip ediyor

Aydın Örs yaşadığı 6 şampiyonlukla Aydan Siyavuş'un ardından ikinci sırada yer alıyor.

Örs, eski adı Efes Pilsen olan Anadolu Efes ile 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994 yıllarında arka arkaya 3 kez ve 1995-1996, 1996-1997 sezonlarında da 2 kez şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Aydın Örs, 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe Ülker'i şampiyon yaparak 6. kez mutlu sona ulaştı.

Ergin Ataman 3 takımla 5 kez şampiyon oldu

Süper Lig'de üç farklı takımla şampiyonluk sevinci yaşayan tek antrenör olan Ergin Ataman'ın toplam 5 şampiyonluğu bulunuyor.

Başantrenör olarak ilk şampiyonluğuna 2008-2009 sezonunda Anadolu Efes (Efes Pilsen) ile ulaşan Ergin Ataman, 2011-2012 sezonunda Beşiktaş'ın 37 yıllık şampiyonluk hasretine son vererek, ligde ikinci şampiyonluğunu yaşadı. Tecrübeli başantrenör, 2012-2013 sezonunda Galatasaray'ın başında da ipi göğüsleyerek, ligdeki 3. şampiyonluğunu elde etti.

Ergin Ataman, 2018-2019 ve 2020-2021 sezonlarında yine Anadolu Efes ile kupayı kazanma başarısı gösterdi.

Mahmuti üst üste 4 şampiyonluk yaşadı

Basketbol Süper Ligi'nde Oktay Mahmuti, üst üste 4 şampiyonluk yaşama başarısı gösterdi.

Oktay Mahmuti, lig tarihinde üst üste 4 kez şampiyonluk yaşayarak bu başarıyı yakalayan tek antrenör konumunda. Oktay Mahmuti, Efes Pilsen ile 2001-2002 sezonundan itibaren 4 sezon üst üste mutlu sona ulaştı.

Mehmet Baturalp ve Zeljko Obradovic de dörder kez şampiyonluk sevinci yaşayan antrenörler arasında yer alıyor.

En fazla şampiyon olan yabancı başantrenör Obradovic

Fenerbahçe'nin başında 4 şampiyonluğu bulunan Sırp Zeljko Obradovic, Basketbol Süper Ligi'nde en fazla şampiyonluk yaşayan yabancı başantrenör konumunda.

Obradovic, sarı-lacivertli ekiple 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında şampiyonluğa ulaştı.

Fenerbahçe yabancılarla sevindi

Fenerbahçe, ligde son 7 şampiyonluğunu yabancı teknik adamlarla elde etti.

Zeljko Obradovic ile 4, Karadağlı Bogdan Tanjevic ile iki kez mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler, bir kez de Hırvat Neven Spahija ile şampiyon oldu.

Lig tarihinde 5 yabancı antrenör şampiyonluk gördü

Basketbol Süper Ligi tarihinde 20 Türk, 5 yabancı antrenör şampiyonluk sevinci yaşadı.

1968-1969 sezonunda Galatasaray'a ilk şampiyonluğunu kazandıran Bulgar Petar Simenov, ligde şampiyonluk yaşayan ilk yabancı antrenör olarak tarihe geçti.

Hırvat Jasmin Repesa ise 1998-1999 sezonunda TOFAŞ'a ligdeki ilk şampiyonluğunu kazandırdı.

Karadağlı Bogdan Tanjevic, o zamanki adıyla Fenerbahçe Ülker ile 2007-2008 ve 2009-2010 sezonlarında şampiyonluk yaşadı.

Hırvat Neven Spahija, Fenerbahçe ile 2010-2011 sezonunda mutlu sona ulaştı.

Zeljko Obradovic de 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında 4 kez Fenerbahçe ile şampiyonluk ipini göğüsledi.

Şampiyonluk yaşayan antrenörler

Basketbol Süper Lig tarihinde şampiyonluk yaşayan takımlar ve başantrenörleri şöyle: