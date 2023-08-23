Basketbolda 2023-2024 sezonu fikstür çekimleri gerçekleştirildi

Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan kura çekimine, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Ömer Onan, TBF Erkek Ligleri Direktörü Gökhan Sunter ve ligde mücadele edecek 16 takımın temsilcileri katıldı.
Fikstür çekimine, bu sezon Basketbol Süper Ligi'nde yer alacak; Aliağa Petkimspor, Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş, Bursaspor İnfo Yatırım, Çağdaş Bodrumspor, Darüşşafaka Lassa, Fenerbahçe Beko, Galatasaray Nef, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Onvo Büyükçekmece Basketbol, Pınar Karşıyaka, Samsunspor, TOFAŞ, Türk Telekom ve Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ekipleri katıldı.
Burada açıklamada bulunan TBF Başkan Vekili Ömer Onan, lige yeni çıkan Samsunspor ve Çağdaş Bodrumspor'a başarılar diledi.
"Ben bu iki takımımızın başarılı bir performans göstererek Basketbol Süper Ligi'nde kalıcı olmalarını arzu ediyorum. 11 takımımız bizi Avrupa'da temsil edecek. Son 4-5 senede Türk takımları, ne kadar kupa varsa hepsine damga vurdular. Bu sene de aynı şekilde devam edecektir. Umarım sezon içinde gerginlik olmadan devam ederiz."
TBF Erkek Ligleri Direktörü Gökhan Sünter ise ligdeki tüm takımlara başarı dileğinde bulundu.
Ligin başlama tarihi 29 Eylül Cuma günü olarak belirlenirken, normal sezon 6 Mayıs 2024'te oynanacak 30. hafta müsabakalarıyla tamamlanacak.
Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta maçları şöyle:
Darüşşafaka Lassa-Beşiktaş
Türk Telekom-İnfo Yatırım Bursaspor
Anadolu Efes-Onvo Büyükçekmece Basketbol
Fenerbahçe Beko-Çağdaş Bodrumspor
Aliağa Petkimspor-Pınar Karşıyaka
Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bahçeşehir Koleji
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Galatasaray Nef
TOFAŞ-Samsunspor
Türkiye Basketbol Ligi
Toplam 18 takımın mücadele edeceği ve 15 Eylül'de başlaması planlanan Türkiye Basketbol Ligi'nde ilk hafta eşleşmeleri şöyle oluştu:
Bornova Belediyesi Karşıyaka-Konyaspor
OGM Ormanspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler
Esenler Erokspor-Semt77 Yalovaspor
Fenerbahçe Koleji-Gaziantep Basketbol
Final Spor-Sigortam.net
Kapaklıspor-Pizza Lazza Haremspor
Alagöz Holding Ildır Basketbol-Çayırova Belediyesi
Mersin Büyükşehir Belediyesi-MKE Ankaragücü
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi
Toplam 16 takımın bulunduğu ve 22 Eylül'de başlanması planlanan Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde ise ilk hafta eşleşmeleri şöyle:
HDI Yalova VIP-Turgutlu Belediye
Aslan Yol Burhaniye Belediyespor-Bursa Antspor
Çankırıspor-Rize Belediyesi
01 Adana Basketbol-Fenerbahçe Gelişim
Emlak Konut-Zonguldak Spor Basket 67
Tourism X Boğaziçi-BOTAŞ Gelişim
ÇBK Mersin Gelişim-Çerkezköy Belediyesi
Urla Belediyesi-Edremit Belediye