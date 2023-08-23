Basketbolda 2023-2024 sezonu fikstür çekimleri gerçekleştirildi

Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan kura çekimine, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Ömer Onan, TBF Erkek Ligleri Direktörü Gökhan Sunter ve ligde mücadele edecek 16 takımın temsilcileri katıldı.

Fikstür çekimine, bu sezon Basketbol Süper Ligi'nde yer alacak; Aliağa Petkimspor, Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş, Bursaspor İnfo Yatırım, Çağdaş Bodrumspor, Darüşşafaka Lassa, Fenerbahçe Beko, Galatasaray Nef, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Onvo Büyükçekmece Basketbol, Pınar Karşıyaka, Samsunspor, TOFAŞ, Türk Telekom ve Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ekipleri katıldı.

Burada açıklamada bulunan TBF Başkan Vekili Ömer Onan, lige yeni çıkan Samsunspor ve Çağdaş Bodrumspor'a başarılar diledi.

"Ben bu iki takımımızın başarılı bir performans göstererek Basketbol Süper Ligi'nde kalıcı olmalarını arzu ediyorum. 11 takımımız bizi Avrupa'da temsil edecek. Son 4-5 senede Türk takımları, ne kadar kupa varsa hepsine damga vurdular. Bu sene de aynı şekilde devam edecektir. Umarım sezon içinde gerginlik olmadan devam ederiz."

TBF Erkek Ligleri Direktörü Gökhan Sünter ise ligdeki tüm takımlara başarı dileğinde bulundu.

Ligin başlama tarihi 29 Eylül Cuma günü olarak belirlenirken, normal sezon 6 Mayıs 2024'te oynanacak 30. hafta müsabakalarıyla tamamlanacak.

Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta maçları şöyle:

Darüşşafaka Lassa-Beşiktaş

Türk Telekom-İnfo Yatırım Bursaspor

Anadolu Efes-Onvo Büyükçekmece Basketbol

Fenerbahçe Beko-Çağdaş Bodrumspor

Aliağa Petkimspor-Pınar Karşıyaka

Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bahçeşehir Koleji

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Galatasaray Nef

TOFAŞ-Samsunspor

Türkiye Basketbol Ligi

Toplam 18 takımın mücadele edeceği ve 15 Eylül'de başlaması planlanan Türkiye Basketbol Ligi'nde ilk hafta eşleşmeleri şöyle oluştu:

Bornova Belediyesi Karşıyaka-Konyaspor

OGM Ormanspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler

Esenler Erokspor-Semt77 Yalovaspor

Fenerbahçe Koleji-Gaziantep Basketbol

Final Spor-Sigortam.net

Kapaklıspor-Pizza Lazza Haremspor

Alagöz Holding Ildır Basketbol-Çayırova Belediyesi

Mersin Büyükşehir Belediyesi-MKE Ankaragücü

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi

Toplam 16 takımın bulunduğu ve 22 Eylül'de başlanması planlanan Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde ise ilk hafta eşleşmeleri şöyle:

HDI Yalova VIP-Turgutlu Belediye

Aslan Yol Burhaniye Belediyespor-Bursa Antspor

Çankırıspor-Rize Belediyesi

01 Adana Basketbol-Fenerbahçe Gelişim

Emlak Konut-Zonguldak Spor Basket 67

Tourism X Boğaziçi-BOTAŞ Gelişim

ÇBK Mersin Gelişim-Çerkezköy Belediyesi

Urla Belediyesi-Edremit Belediye