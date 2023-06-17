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Spor
AA 17.06.2023 20:01

Basketbol Süper Lig'inde Şampiyon Anadolu Efes

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 83-74 yenen Anadolu Efes seriyi 3-0'a getirerek, 16. kez şampiyonluğa ulaştı.

Basketbol Süper Lig'inde Şampiyon Anadolu Efes

Taraflar, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka salonunda karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Serkan Emlek, Mehmet Şahin, Can Mavisu üçlüsü yönetti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin 3. maçında deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 83-74 mağlup eden Anadolu Efes, seride 3-0 öne geçerek şampiyonluğa ulaştı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Karşılaşmanın önemli anları

Karşılaşmaya Larkin'in sayılarıyla başlayan ve 5-0 üstünlük kuran Anadolu Efes karşısında McCollum ve Kenan'la basketler bulan Pınar Karşıyaka 4. dakikada 8-7 öne geçti.

İlk 5 dakikayı 13-10 üstün geçen Anadolu Efes, Micic'le etkili olduğu bölümde 9. dakika içinde Beaubois'nın 3 sayılık basketiyle farkı 8 sayıya çıkardı: 28-20. Pınar Karşıyaka, son bölümde Vitto Brown ve McCollum'la 7-0'lık seri yakalamasına rağmen Anadolu Efes ilk periyodu 28-27 galip tamamladı.

Fotoğraf: AA [Fotoğraf: AA ]

İkinci periyot

İkinci periyodun başında da rakibine sayı şansı tanımayan Pınar Karşıyaka, Jaylon Brown, Berkan ve Vitto Brown'un basketleriyle toplamda 13-0'lık seriyle 33-28 üstünlük kurdu. Vitto Brown'un 3 sayılık basketiyle 13. dakikada 6 sayılık (36-30) farkı yakalayan ev sahibi ekibe Beaoubois, Micic ve Furkan'la 8-0'lık seriyle cevap veren Anadolu Efes, 16. dakikada 38-36 öne geçti. Son 2 dakikasına 44-43 Pınar Karşıyaka'nın üstünlüğüyle girilen periyodu Anadolu Efes 48-46 önde bitirdi.

Fotoğraf: AA [Fotoğraf: AA ]

Üçüncü periyot

Üçüncü periyoda M'Baye ve Larkin'in basketleriyle başlayan Anadolu Efes, 26. dakikanın başında farkı 8 sayıya çıkardı: 57-49. Marcus Brown, Angola ve Vitto Brown'la farkı indiren Pınar Karşıyaka, 28. dakikada McCollum'la 60-59 öne geçti. Micic'le tekrar 64-60 öne geçen Anadolu Efes periyodu 64-63 üstün tamamladı.

Fotoğraf: AA [Fotoğraf: AA ]

Dördüncü periyot

Karşılıklı basketlerle başlayan dördüncü periyotta son 4 dakikaya 71-71 eşitlikle girildi. Micic'in üste üste bulduğu 3 sayılık basketlerle son dakikaya 77-74 önde giren Anadolu Efes, müsabakadan 83-74 galip ayrıldı.

Final serisini 3-0 kazanan Anadolu Efes, 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamladı.

Fotoğraf: AA [Fotoğraf: AA ]

Karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da takip etti. Müsabakanın ilk dakikasında Pınar Karşıyakalı taraftarların küfürlü tezahüratları nedeniyle hakemler tarafından anons yaptırıldı.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Serkan Emlek, Mehmet Şahin, Can Mavisu

Pınar Karşıyaka: Kenan Sipahi 7, McCollum 18, Angola 6, Vitto Brown 21, Delgado 6, Jaylon Brown 13, Berkan Durmaz 2, Thomas Akyazılı, Deniz Kılıçlı 1, Mert Celep

Anadolu Efes: Larkin 15, Micic 29, Bryant 4, M'Baye 10, Pleiss 8, Beaubois 11, Furkan Haltalı 6, Egehan Arna, Doğuş Balbay

1. periyot: 27-28

Devre: 46-48

3. periyot: 63-64

Grafik: AA[Grafik: AA]

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