Basketbol Süper Ligi'nde 60. sezon başlıyor

Basketbol Süper Ligi'nde kupayı 16 kez müzesine götüren Anadolu Efes, en fazla şampiyonluk yaşayan takım olarak dikkati çekiyor.

Adını 24011-2012 sezonunda Anadolu Efes olarak değiştiren Efes Pilsen, lig tarihinde ilk şampiyonluğunu 1978-1979 sezonunda kazandı. Lacivert-beyazlılar, ligde 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 ve 2004-2005'te üst üste 4 şampiyonluk elde etti.

1982-1983, 1983-1984, 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1995-1996, 1996-1997, 2008-2009, 2018-2019 ve 2020-2021'de de zirvede yer alan Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nde son şampiyonluğuna 2022-2023 sezonunda ulaştı.

Fenerbahçe, 12 şampiyonluk elde etti

Fenerbahçe, Basketbol Süper Ligi'nde 12 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

İlk şampiyonluğunu 1990-1991 sezonunda kazanan sarı-lacivertli ekip, 2006-2007 ve 2007-2008'de de mutlu sona ulaştı.

Ligde Fenerbahçe, 2009-2010, 2010-2011, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2021-2022, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında da şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Galatasaray 5 kez şampiyon oldu

Galatasaray, Basketbol Süper Ligi'nde 5 şampiyonluk elde etti.

Ligde ilk şampiyonluğunu 1968-1969 sezonunda kazanan sarı-kırmızılı takım, 1984-1985, 1985-1986, 1989-1990 ve 2012-2013 sezonlarında da kupanın sahibi oldu.

Beşiktaş, ligde 2 defa mutlu sona ulaştı

Beşiktaş, Basketbol Süper Ligi'nde iki kez şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Siyah-beyazlı ekip, 1974-1975 sezonunda 60 puanla ligi zirvede tamamlayarak ilk şampiyonluğunu elde etti.

Beşiktaş, 2011-2012 sezonunda play-off final serisinde Anadolu Efes'e 4-2 üstünlük kurarak 37 yıl sonra ligde şampiyonluk ipini göğüsledi.

Eczacıbaşı, 8 kez şampiyonluk sevinci yaşadı

Basketbol şubesini yıllar önce kapatan Eczacıbaşı, ligde 8 şampiyonluk kazandı.

Basketbol Süper Ligi'nde İTÜ 5, Ülkerspor da 4 kez kupayı müzesine götürdü.

İlk şampiyon Altınordu

1966-1967 sezonundan itibaren oynanmaya başlayan Deplasmanlı Erkekler Basketbol Birinci Ligi'nde ilk şampiyonluğu Altınordu elde etti.

Ligde 1983-1984 sezonunda play-off sistemine geçildi ve bu tarihten itibaren şampiyon takım, play-off maçlarının ardından belli oldu.

Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka ve TOFAŞ ikişer defa, Muhafızgücü de bir kez şampiyonluğa ulaştı.

2019-2020 sezonunu tamamlanamadı

Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamadı.

Kovid-19 salgını sebebiyle lige 23. hafta maçlarının ardından 19 Mart 2020'de ara verildi. Türkiye Basketbol Federasyonu, 11 Mayıs'ta sezonu şampiyon ilan edilmeden ve küme düşme olmadan sonlandırma kararı aldı.