Açık 21.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 25.09.2025 20:40

Süper Lig ve 1. Lig'de İkinci Video Yardımcı Hakem görev yapacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), İkinci Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR 2) uygulamasının Trendyol Süper Lig müsabakalarında yeniden başlatılmasına karar verdi.

Süper Lig ve 1. Lig'de İkinci Video Yardımcı Hakem görev yapacak

Merkez Hakem Kurulu'nun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Merkez Hakem Kurulu, hakemlerimizin eğitim ve tecrübe kazanımını desteklemek amacıyla İkinci Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR 2) uygulamasının 24 Eylül'den itibaren Trendyol Süper Lig müsabakalarında yeniden başlatılmasına karar vermiştir. Geçtiğimiz sezon Trendyol 1. Lig'de başarıyla uygulanan bu program kapsamında AVAR 2 olarak belirlenen maç görevlisi, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin işleyiş sürecini gözlemleyecektir. AVAR 2 görevlisinin, müsabakalarda karar alma süreçlerine müdahale yetkisi veya sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu uygulama doğrultusunda hakemlerimizin VAR sistemine yönelik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir."

ETİKETLER
TFF MHK Süper Lig TFF 1. Lig
Sıradaki Haber
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne mağlubiyetle başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:01
Nadir hastalığa yakalanan kişi, TÜRKÖK'ten bulunan ilikle sağlığına kavuştu
20:47
Sındırgı'daki depremde fay kırığı "bariyer"e denk gelmiş
20:37
Kocaeli'de yola hafriyat döken firmaya 7,4 milyon lira ceza kesildi
20:23
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı İsrail tohumu iddialarına yanıt verdi
19:11
Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlamak bizim için bir onur
21:19
Cumhurbaşkanı Erodoğan-Trump görüşmesi sona erdi
Türkiye-Mısır Dostluk Denizi-2025 Tatbikatı seçkin gözlemci günü yapıldı
Türkiye-Mısır Dostluk Denizi-2025 Tatbikatı seçkin gözlemci günü yapıldı
FOTO FOKUS
İzmir'de çöp dağları Karşıyaka'ya uzandı, sokaklarda fareler cirit attı
İzmir'de çöp dağları Karşıyaka'ya uzandı, sokaklarda fareler cirit attı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ