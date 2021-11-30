Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 16:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Başakşehir'den Eddie Newton'a görev
Medipol Başakşehir, Trabzonspor'un eski teknik direktörü Eddie Newton'ın Strateji ve Planlama Direktörü olarak göreve geldiğini açıkladı.
Newton, turuncu lacivetli kulüpte, yönetim ve A Takım teknik direktörüne bağlı olarak görev alacak.
Eddie Newton, ayrıca oyuncu izleme departmanının organizasyonu ve işleyişi, kiralık oyuncu departmanının organizasyonu ve takibi, altyapı-A Takım entegrasyonunun geliştirilmesi, uluslararası kurum ve kulüpler ile koordinasyonunun yönetilmesi görevlerinden de sorumlu olacak.
Hoş geldin Eddie Newton.— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) November 30, 2021
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Etiketler: Medipol Başakşehir
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