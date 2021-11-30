Newton, turuncu lacivetli kulüpte, yönetim ve A Takım teknik direktörüne bağlı olarak görev alacak.

Eddie Newton, ayrıca oyuncu izleme departmanının organizasyonu ve işleyişi, kiralık oyuncu departmanının organizasyonu ve takibi, altyapı-A Takım entegrasyonunun geliştirilmesi, uluslararası kurum ve kulüpler ile koordinasyonunun yönetilmesi görevlerinden de sorumlu olacak.