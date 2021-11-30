Kupa Voley çeyrek final maçlarının kura çekimi, Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) Ankara merkez ofisinde yapıldı.

TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, kura çekimi öncesinde açılış konuşması yaptı.

"Öncelikle geçtiğimiz günlerde vefat eden Galatasaray Spor Kulübü eski başkanlarından Sayın Mustafa Cengiz'e bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk sporuna başsağlığı diliyorum. Tüm takımlarımıza şimdiden kura çekiminde ve kupa yolunda başarılar diliyorum. Voleybol ülkesine yakışır maçların olmasını temenni ediyorum. Umarım sağlıklı, sakatlıksız ve seyri bol, çekişmeli karşılaşmalar izleriz."

Göksu'nun konuşmasının ardından TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış, kura çekimi ve statü hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final müsabakaları erkeklerde 22-23-24 Aralık, kadınlarda ise 5-6 Ocak veya 12-13 Ocak 2022'de oynanacak.

Kupada çeyrek final karşılaşmaları tek maç üzerinden oynanacak.

TVF'nin resmi YouTube kanalından canlı yayımlanan kura çekiminde kadınlar ve erkeklerde oluşan eşleşmeler şu şekilde:

Erkekler

Ziraat Bankkart-Yeni Kızıltepe Spor

Arkas Spor-Halkbank

Allpower Akü Cizre Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta

Fenerbahçe HDI Sigorta-Spor Toto

Kadınlar

VakıfBank-Galatasaray HDI Sigorta

Kuzeyboru-Türk Hava Yolları

Eczacıbaşı Dynavit-PTT

Fenerbahçe Opet-Aydın Büyükşehir Belediyespor