Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 13:40Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Fenerbahçe'de Luiz Gustavo sahalara dönüyor
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Fenerbahçe'de sakatlığı sona eren Luiz Gustavo, Çaykur Rizespor maçı ile sahalara dönüyor.
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanan İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde sakatlanan Luiz Gustavo, 59. dakikada yerini Mert Hakan Yandaş'a bırakmıştı.
Yapılan tetkikler sonucunda sol biceps grade 1-2 arası yaralanma teşhis edilen ve tedavisi süren Gustavo'nun sakatılığı sona erdi.
Göztepe maçının ardından ara vermeden ligin 15. haftasında 5 Aralık Pazar günü oynayacağı Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına başlayan sarı-lacivertlilerde Gustavo, takımla çalışmalarda yer aldı.
Sakatlığını tamamen atlatan Brezilyalı futbolcunun Çaykur Rizespor maçında formasına kavuşması bekleniyor.
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