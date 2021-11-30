Galatasaray'da gündemde transfer var. Ligde zirvenin 14 puan gerisinde kalan sarı kırmızılılarda, kadroya takviye için çalışmalar devam ediyor.

Devre arasında da sezon başında olduğu gibi gençleştirme operasyonunun devam edilecek. Başkan Burak Elmas ile Fatih Terim ise transfer konusunu görüşmek için bir kez daha bir araya gelecek.

Terim gidecek ve gelecek oyuncuların listesini sunacak

Tecrübeli teknik adam, bu toplantıda gidecek ve gelecek oyuncuların listesini yönetime sunacak. Galatasaray'da, Assuncao başta olmak üzere en az 3 futbolcu ile yollar ayrılabilir.

Ayrıca devre arasında Gedson Fernandes'in yanı sıra bir orta saha oyuncusu ile bir kaleci transferi üzerinde duruluyor.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Babel ile vedalaşılması halinde Parma'da oynayan Dennis Man için girişimde bulunulacak.

Teknik heyetin, devre arası transfer döneminde yerli ve genç oyuncu ısrarı da devam ediyor.

Galatasaray'ın bu proje doğrultusunda, Göztepe'de forma giyen kaleci İrfan Can ile Bursaspor'dan İsmail Çokçalış için kulüplerine teklif sunacak.

Sacha Boey’in dönüşü uzadı

Diğer yandan Galatasaray'da, Sacha Boey’in dönüşü planlanandan daha uzun sürecek. Fransız futbolcunun en iyi ihtimalle ligin ikinci yarısının başında görev yapabilecek.

Ülkesinde bulunan genç futbolcuya, her gün yaklaşık 8 saatlik tedavi programı uygulanıyor.