Tarihinde ilk kez üst üste 6 resmi maçtan mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş, Kasımpaşa'yı yenerek kötü gidişe dur demek istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, takımını motive etmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Tecrübeli çalıştırıcı, oyuncularının moral seviyesini yükseltmeye çalışıyor. Hem takım halinde hem de bireysel toplantıların yanında taktik antrenmanlara da ağırlık veren Sergen Yalçın, Kasımpaşa maçını final olarak görüyor.

Kasımpaşa maçının ardından ligde Yukatel Kayserispor'u konuk edecek siyah beyazlılar, 17. haftada ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşılaşacak. Beşiktaş'ın hedefi, derbiye kadar puan kaybı yaşamadan motivasyonu yukarıya çekmek.

Başkan Ahmet Nur Çebi ile Asbaşkan Emre Kocadağ da takımı yalnız bırakmıyor. Nevzat Demir Tesisleri'ne giden ikili, teknik heyet ve oyunculara destek oluyor.

Beşiktaş'ta sezonu kapatan Mert Günok'un yanı sıra Alex Teixeira ve Gökhan Töre, Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

Cezalı Necip de görev yapamayacak. Arka adalesinde ağrı bulunan Rıdvan'ın durumu ise maç günü netlik kazanacak.