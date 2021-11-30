Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 15:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tuzlaspor-Erzurumspor maçı ileri bir tarihe ertelendi
[Fotoğraf: İHA]
Spor Toto 1. Lig'de olumsuz hava ve saha koşulları nedeniyle dün akşam oynanamayan Tuzlaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı ileri bir tarihe ertelendi.
Dün saat 20.00'de Vefa Stadyumu'nda oynanması planlanan karşılaşma olumsuz hava ve saha koşulları nedeniyle Hakem Davut Dakul Çelik tarafından ertelenmişti.
Olumsuz koşulların devam etmesi nedeniyle mücadele bugün de oynanamadı.
Müsabaka, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelendi. Karşılaşmanın oynanacağı tarih daha sonra federasyon tarafından ilan edilecek.
Etiketler: TFF 1. Lig
Son Haberler
- 16:34
- 16:34
- 16:33
- 16:16
- 16:33
Sıradaki Haber
Kupa Voley'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz