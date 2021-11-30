Dün saat 20.00'de Vefa Stadyumu'nda oynanması planlanan karşılaşma olumsuz hava ve saha koşulları nedeniyle Hakem Davut Dakul Çelik tarafından ertelenmişti.

Olumsuz koşulların devam etmesi nedeniyle mücadele bugün de oynanamadı.

Müsabaka, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelendi. Karşılaşmanın oynanacağı tarih daha sonra federasyon tarafından ilan edilecek.