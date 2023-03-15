Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayan maçı Fransız hakem Benoit Bastien yönetiyor.

İki takım arasında Belçika'da oynanan karşılaşma Okaka ve Orban'ın karşılıklı golleriyle 1-1 sona ermişti.

Başakşehir'in turu geçmesi için maçı kazanması gerekiyor. Normal süre ve uzatmalarda eşitliğin bozulmaması halinde turu geçen tarafı belirlemek için seri penaltı atışlarına geçilecek.

Bu turu geçen ekip adını UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale yazdıracak.

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Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Benoit Bastien, Hicham Zakrani, Aurelien Berthomieu.

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Ahmed Touba, Lima, Mahmut Tekdemir, Biglia, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Serdar Gürler, Okaka.

Gent: Roef, Castro-Montes, Piatkowski, Ngadue-Ngadjui, Torunarigha, Kums, De Sart, Fofana, Hong, Cuypers, Orban.