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Türkiye
DHA 20.05.2024 13:42

Eğirdir Gölü kenarında el bombaları bulundu

Isparta'daki Eğirdir Gölü sahilinde el bombaları bulundu. Gölün çevresinde 24 saat nöbet tutmaya başlayan polis ekipleri plajı girişe kapattı.

Eğirdir Gölü kenarında el bombaları bulundu

Eğirdir Gölü Yazla Plajı'nda dün akşam saatlerinde yüzen bir kişi, polisi arayıp suyun içerisinde birden fazla el bombası gördüğü ihbarında bulundu.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, gölün içerisindeki el bombalarını tespit etti. Plaja giriş çıkışları şeritle kapatan polis, 24 saat nöbete başladı. Sudaki el bombalarının imha edilmesi için Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan bomba imha uzmanlarının beklendiği öğrenildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Geçen yıl da aynı bölgede göl içerisinde ve eski tren garında poşet içerisinde el bombaları bulunmuş ve uzman ekipler tarafından kontrollü şekilde patlatılmıştı.

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