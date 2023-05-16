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Spor
AA 16.05.2023 10:23

Başakşehir Süper Lig'in 17 Mayıs Çarşamba günü Ümraniyespor'u konuk edecek

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 17 Mayıs Çarşamba günü sahasında HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşacak.

Başakşehir Süper Lig'in 17 Mayıs Çarşamba günü Ümraniyespor'u konuk edecek
[DepoPhotos]

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak müsabakayı hakem Burak Pakkan yönetecek.

Ligdeki son maçında Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Başakşehir, haftaya 51 puanla 5. sırada giriyor.

Demir Grup Sivasspor'u 4-1 mağlup ederek 6 maçlık galibiyet özlemine son veren HangiKredi Ümraniyespor ise 26 puanla 17. sırada bulunuyor.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Eden Karzev ile Patryk Szysz ise takımdaki yerlerini alamayacak.

Altı oyuncu kart ceza sınırında

Medipol Başakşehir'de Leo Duarte, Serdar Gürler, Ahmed Touba, Ömer Ali Şahiner, Stefano Okaka ve Caner Erkin, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu 6 futbolcu, maçta kart görmeleri durumunda 35. haftada oynanacak Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında görev yapamayacak.

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