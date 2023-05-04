Başakşehir-MKE Ankaragücü maçından notlar

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu; Şener Özbayraklı, Edgar Ie, Deniz Türüç ve Patryk Szysz'nin yerine Ömer Ali Şahiner, Ahmed Touba, Lucas Biglia ve Adnan Januzaj'ı Ankaragücü karşısında sahaya sürdü.

Medipol Başakşehir sahaya Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Ahmed Touba, Caner Erkin, Lucas Biglia, Berkay Özcan, Danijel Aleksic, Adnan Januzaj, Serdar Gürler ve Joao Figueiredo ilk 11'iyle çıktı.

Turuncu-lacivertli ekibin yedek kulübesinde Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Philippe Keny, Patryk Szysz, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Muhammet Arslantaş, Edgar Ie, Lucas Lima ve Stefano Okaka yer aldı.

Medipol Başakşehir'de sakatlığı nedeniyle Süper Lig'in 26. haftasında oynanan VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasından bu yana takımdan ayrı kalan İtalyan forvet Stefano Okaka, 46 gün sonra maç kadrosunda yer aldı.

Sakatlığı bulunan Eden Karzev ise takımdaki yerini alamadı.

19 Yaş Altı Takımı kupasını havaya kaldırdı

19 Yaş Altı Elit A Ligi finalinde Galatasaray'ı penaltılarla yenerek tarihinde ilk kez şampiyon olan Başakşehirli futbolcular, MKE Ankaragücü maçı öncesinde şampiyonluk kupasını saha kenarında havaya kaldırdı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın elinden kupasını alan oyuncular, şampiyonluk sevincini taraftarlarıyla paylaştı.

Organizasyonda yılın antrenörü seçilen Engin Çalışır'a ödülünü turuncu-lacivertli kulübün asbaşkanı Mustafa Eröğüt, en iyi kaleci seçilen Deniz Dilmen'e Volkan Babacan ve 19 Yaş Altı Kaptanı Batuhan Çelik'e ödülünü A Takım Kaptanı Mahmut Tekdemir takdim etti.

Ankaragücü'nde 3 eksik

MKE Ankaragücü'nde 3 oyuncu hastalık ve sakatlık sebebiyle Başakşehir maçının kadrosunda yer almadı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım futbolcularımızdan Gökhan Töre üst solunum yolu hastalığı, Uros Radakovic ve Hasan Ali Kaldırım ise sakatlıkları nedeniyle Medipol Başakşehir karşılaşması maç kadrosunda yer almamaktadır." ifadeleri yer aldı.