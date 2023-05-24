Çok Bulutlu 20.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 24.05.2023 10:34

Başakşehir kupada final için sahaya çıkacak

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında 25 Mayıs Perşembe günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

Başakşehir kupada final için sahaya çıkacak
[Fotograf: AA]

Eryaman Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Sahasındaki ilk maçı 1-0 kazanan Medipol Başakşehir, 25 Mayıs Perşembe günü rakibi karşısında istediği skoru alarak adını finale yazdırmaya çalışacak.

Turuncu-lacivertli takımın rakibi ile oynadığı ilk maçta kırmızı kart gören Ahmed Touba müsabakada forma giyemeyecek.

Turu geçmesi halinde ikinci kez final oynayacak

​​​​​​​Medipol Başakşehir, rakibini elemesi halinde tarihinde ikinci kez finalde mücadele edecek.

Turuncu-lacivertli takım, 2016-2017 sezonunda finalde Konyaspor ile karşılaşmıştı. Normal süresi ve uzatma bölümü golsüz berabere biten maçı, Konyaspor penaltı atışları sonucunda 4-1 kazanmıştı.

ETİKETLER
Medipol Başakşehir MKE Ankaragücü Türkiye Kupası
Sıradaki Haber
Cristiano Ronaldo gol sevincinde "secde" etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:29
Fatih Sultan Mehmet Müzesi'ni 2 yılda 180 bin kişi ziyaret etti
17:29
Milletvekilleri kayıt yaptırıyor
17:31
Mevlana Müzesi, 5 ayda 1,2 milyon ziyaretçi ağırladı
17:33
Rusya: TürkAkım ve Mavi Akım'ı koruyan savaş gemisine saldırı girişiminde bulunuldu
17:25
Wagner'in kurucusu: Ukrayna ordusu dünyada en güçlü ordulardan birisi
17:01
Taliban İran'ın barajlarda inceleme yapmasına izin vermeyecek
Sedir Adası'nda kıyı ve deniz dibi temizliği yapıldı
Sedir Adası'nda kıyı ve deniz dibi temizliği yapıldı
FOTO FOKUS
THY uçuşlarında Türk mutfağını tanıtıyor
THY uçuşlarında Türk mutfağını tanıtıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ