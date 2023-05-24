Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası başlayacak

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 25-28 Mayıs tarihlerinde Varna kentinde düzenlenecek.
Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda Türkiye'yi erkeklerde Yunus Emre Gündoğdu, Ayberk Koşak ve Kerem Şener, kadınlarda Bengisu Yıldız, Sevgi Seda Kayışoğlu ve Derin Tanrıyaşükür temsil edecek.
Artistik Cimnastik Millî Takım kafilemiz, 25-28 Mayıs tarihleri arasında Varna'da düzenlenecek FIG Artistik Cimnastik World Challenge Cup'a katılmak üzere Bulgaristan'a gitti.— Türkiye Cimnastik Federasyonu (@turkcimfed) May 23, 2023
Sporcularımıza ve Antrenörlerimize Başarılar Dileriz. ???????? pic.twitter.com/u5gixq3FqH