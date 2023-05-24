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Spor
AA 24.05.2023 09:19

Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası başlayacak

Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası 25 Mayıs Perşembe günü Bulgaristan'da başlayacak.

Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası başlayacak

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 25-28 Mayıs tarihlerinde Varna kentinde düzenlenecek.

Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda Türkiye'yi erkeklerde Yunus Emre Gündoğdu, Ayberk Koşak ve Kerem Şener, kadınlarda Bengisu Yıldız, Sevgi Seda Kayışoğlu ve Derin Tanrıyaşükür temsil edecek.


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