Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.15'te başlayan karşılaşmayı Mustafa Öğretmenoğlu yönetiyor.

Medipol Başakşehir, sezonun ilk maçında sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 1-0, ikinci maçında da deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu.

Yukatel Kayserispor ise ilk haftada Altay'a 3-0 mağlup olurken, ikinci haftada Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.

[Fotoğraf: İHA]

İlk yarının önemli anları

GOL - 4. dakikada Kayserispor öne geçti. Sağ taraftan ceza sahasına giren Emrah Başsan arka direğe ortasını yaptı. Thiam, gelişine topa sert vurdu ve fileleri havalandırdı. 0-1

13. dakikada Başakşehir beraberlik golüne yaklaştı. Kayserispor ceza sahası önünde topla buluşan Berkay, çok sert bir şut çıkardı. Savunmaya çarpan meşin yuvarlak yükseklik kazandı ve üst direğe de çarpıp auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Başakşehir Fatih Terim.

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Gökhan Barcın, Samet Çiçek.

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Duarte, Ravil Tagir, Lima, Ndayishimiye, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Visca, Aleksic, Gulbrandsen

Yukatel Kayserispor: Lung, Ramazan Civelek, Uğur Demirok, Kolovetsios, Carole, Attamah, İbrahim Akdağ, Emrah Başsan, Mensah, Gökhan Sazdağı, Thiam

Gol: Dk. 4 Thiam (Yukatel Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 37 Lima, Dk. 45+1 Gulbrandsen (Medipol Başakşehir)