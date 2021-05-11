Haber Giriş: 11 Mayıs 2021 Salı 16:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber / AA
Başakşehir Kayserispor'u konuk edecek
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 41. haftasında bugün sahasında Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.
Geçtiğimiz hafta Sivas deplasmanında aldığı 1 puan ile ligde kalmayı garantileyen Medipol Başakşehir, haftaya 44 puan ile 14. sırada giriyor. Son 5 maçını kaybetmeyen İstanbul ekibi, 3 galibiyet ve 2 beraberlikle bu süreçte 11 puan topladı.
Son üç maçını kaybetmeyen, 2 beraberlik ve 1 galibiyet alan Hes Kablo Kayserispor ise 40 puanla düşme hattının hemen üzerinde yer alıyor.
Ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan maçı Hes Kablo Kayserispor, 2-0 kazanmıştı.
Mücadeleyi TRT Radyo Haber'den canlı takip edebilirsiniz...
Etiketler: Medipol Başakşehir Kayserispor Süper Lig
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