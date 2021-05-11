Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Geçtiğimiz hafta Sivas deplasmanında aldığı 1 puan ile ligde kalmayı garantileyen Medipol Başakşehir, haftaya 44 puan ile 14. sırada giriyor. Son 5 maçını kaybetmeyen İstanbul ekibi, 3 galibiyet ve 2 beraberlikle bu süreçte 11 puan topladı.

Son üç maçını kaybetmeyen, 2 beraberlik ve 1 galibiyet alan Hes Kablo Kayserispor ise 40 puanla düşme hattının hemen üzerinde yer alıyor.

Ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan maçı Hes Kablo Kayserispor, 2-0 kazanmıştı.

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