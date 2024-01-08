Başakşehir Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Ligde oynadığı 18 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan RAMS Başakşehir, 20 puanla 13. sırada bulunuyor.

Yaptığı 18 karşılaşmada 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa ise 26 puanla 8. sırada yer alıyor.

Ba cezalı

RAMS Başakşehir'de kart cezalısı Ousseynou Ba, Kasımpaşa karşısında takımındaki yerini alamayacak.

Süper Lig'de bu sezon 3 sarı kart gören RAMS Başakşehirli Jerome Opoku ise ceza sınırında bulunuyor.

Opoku, Kasımpaşa karşılaşmasında kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek.