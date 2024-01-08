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Spor
AA 08.01.2024 10:55

Başakşehir Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme maçında 9 Ocak Salı ügnü Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Başakşehir Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek
[Fotoğraf: AA arşiv]

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Ligde oynadığı 18 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan RAMS Başakşehir, 20 puanla 13. sırada bulunuyor.

Yaptığı 18 karşılaşmada 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa ise 26 puanla 8. sırada yer alıyor.

Ba cezalı

RAMS Başakşehir'de kart cezalısı Ousseynou Ba, Kasımpaşa karşısında takımındaki yerini alamayacak.

Süper Lig'de bu sezon 3 sarı kart gören RAMS Başakşehirli Jerome Opoku ise ceza sınırında bulunuyor.

Opoku, Kasımpaşa karşılaşmasında kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek.

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