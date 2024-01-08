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Spor
AA 08.01.2024 10:30

Alanyaspor MKE Ankaragücü ile karşılaşacak

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme maçında 9 Ocak Salı günü MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Alanyaspor MKE Ankaragücü ile karşılaşacak
[Fotoğraf: AA arşiv]

Alanya Oba Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

MKE Ankaragücü, ilk devrenin son haftasında, aldığı ceza nedeniyle seyirci desteğinden yoksun çıktığı maçta Trabzonspor'a 1-0 yenilmişti.

Ankara'da oynanan Trabzonspor maçından puansız ayrılan MKE Ankaragücü'nün galibiyet hasreti 5 maça çıkmıştı.

Başkent ekibi, Trabzonspor maçı öncesinde Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor ve Siltaş Yapı Pendikspor ile yaptığı karşılaşmalarda sahadan beraberlikle ayrılmıştı.

Ligdeki son galibiyetini 13. hafta maçında deplasmanda 1-0'lık skorla Gaziantep FK karşısında elde eden MKE Ankaragücü, 20 puan ve averajla 12. sırada bulunuyor.

MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan 15. hafta maçının ardından yaşanan olaylar nedeniyle 16. hafta karşılaşmaları ertelenmişti.

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