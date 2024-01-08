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Spor
İHA 08.01.2024 10:25

Muhammed Ali'yi örnek alıp gözünü dünya şampiyonluğuna dikti

Dünyaca ünlü boksör Muhammed Ali'den etkilenerek başladığı kick boksta Van’da şampiyon olan 11 yaşındaki Muhammed Bekir Uyumaz, Türkiye Kick Boks Yarışması'nda Türkiye şampiyonu olmayı hedefliyor.

Muhammed Ali'yi örnek alıp gözünü dünya şampiyonluğuna dikti
[Fotograf: İHA]

Dünyaca ünlü boksör Muhammed Ali’den etkilenerek henüz 6 yaşında boksla tanışan Muhammed Bekir, Van’da yapılan müsabakalardaki başarısının ardından Muş’ta yapılacak Türkiye şampiyonasında ringe çıkmaya hazırlanıyor.

Zorlu kış şartlarında büyük bir azimle 2 bin 400 rakımlı Başkale ilçesinde Türkiye şampiyonasına hazırlanan Muhammed Bekir Uyumaz, adaşı Muhammed Ali gibi dünyaca ünlü bir boksör olmak istiyor.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Türkiye şampiyonu olarak Van’a dönmek isteyen sporcu, müsabakalar öncesi haftada 2 gün milli takım antrenörü Sinan Sağlar yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

Uyumaz, kariyerine yeni başarılar eklemeyi hedeflediğini dile getirdi.

"Başkale’de yaşıyorum. Van’da şampiyon oldum. Türkiye şampiyonasına hak kazandım. Benim örnek aldığım Muhammed Ali. Yüksek rakımda Türkiye şampiyonu olmak için çalışıyorum. Karda koşu, spor ve gölge boksu gibi antrenmanlar yapıyorum. Türkiye şampiyonluğundan sonra Avrupa ve dünyanın diğer ülkelerinde Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edip, bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum."

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Muhammed Bekir’in en büyük destekçisi olan ve Başkale’de esnaflık yapan babası Samet Uyumaz ise zorlu şartlarda Türkiye şampiyonasına hazırlandığını belirtti.

"Başkale’de zorlu kış şartlarında antrenmanlarını yapıyor. Van’da şampiyon oldu. Türkiye şampiyonası için şu an sıkı bir şekilde çalışıyor. İnşallah Türkiye şampiyonu olacağız. Oğlumun büyük bir sporcu olarak dünyada ülkemizi temsil etmesini çok istiyoruz. Bekir 5 yıldır sporla uğraşıyor. Bütün çocuklar mutlaka spor ya da sanatla uğraşmalı."

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

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