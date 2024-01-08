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Spor
AA 08.01.2024 10:15

Pendikspor Antalyaspor'u ağırlayacak

Siltaş Yapı Pendikspor, Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme maçında 9 Ocak Salı günü sahasında Bitexen Antalyaspor ile karşılaşacak.

Pendikspor Antalyaspor'u ağırlayacak
[Fotoğraf: AA arşiv]

Pendik Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.

Siltaş Yapı Pendikspor, ligde son 6 maçından sadece 2 puan çıkarabildi. Kırmızı-beyazlılar, ligde 18 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşayarak 15 puan topladı ve 19. sırada yer aldı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde ilk galibiyetini arayan Bitexen Antalyaspor ise geride kalan 18 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda 25 puanla 9. sırada bulunuyor.

Antalyaspor, Siltaş Yapı Pendikspor ile 17 Ocak Çarşamba günü de Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda bu kez Antalya'da karşı karşıya gelecek.

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