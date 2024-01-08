İstanbulspor galibiyete hasret

Son maçında Fenerbahçe'ye 5-1 mağlup olan sarı siyahlı ekip art arda aldığı yenilgilerle puan cetvelinin son sırasına demir attı.

Sezona Fatih Tekke yönetiminde başlayan İstanbul temsilcisi ilk 3 haftada alınan 2 beraberlik 1 yenilgi sonrası sonrası teknik direktör değişikliğine gitti.

Galatasaray, Bitexen Antalyaspor ve Beşiktaş maçlarına altyapı antrenörü Olcay Demir'le çıkan sarı siyahlılar bu 3 karşılaşmayı da kaybetti.

Yönetim daha sonra takımı Hakan Yakın'a emanet etti. İstanbulspor gurbetçi teknik adamın ilk maçında MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek 3 puanla tanıştı.

Sarı siyahlılar bu galibiyetin ardından oynadığı 10 maçta 1 galibiyet 9 mağlubiyet alarak taraftarını üzdü. İstanbulspor Lig'deki ikinci galibiyetini evinde 25 Kasım'da Atakaş Hatayspor karşısında 2-1'lik skorla aldı.

19 Aralık'taki İstanbulspor-Trabzonspor maçı ise futbolda az rastlanan bir olaya sahne oldu.

Sarı siyahlı kulübün başkanı Ecmal Faik Sarıalioğlu, maç 2-1 konuk ekibin üstünlüğüyle devam ederken hakemlerin yönetimine tepki göstererek 72. dakikada takımını sahadan çekti.

Türkiye Futbol Federasyonu bu maçta Trabzonspor'u 3-0 hükmen galip sayarken İstanbulspor'un da 3 puanını sildi. 18 maçta 2 galibiyet 2 beraberlik ve 14 yenilgi alan İstanbul temsilcisi 5 puanla son sırada yer alıyor.

Küme düşme hattının bir basamak üstündeki Tümosan Konyaspor ile sarı siyahlı ekibin arasında 13 puan fark bulunuyor.