Hafif Sağanak Yağışlı 8.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT SPOR 08.01.2024 10:35

İstanbulspor galibiyete hasret

Fenerbahçe'ye 5-1 yenilen İstanbulspor uzun süredir puana hasret. Son 5 maçını kaybeden sarı siyahlı ekip en son galibiyetini 25 Kasım'da sahasında Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenerek aldı.

İstanbulspor galibiyete hasret
[Fotograf: AA]

Son maçında Fenerbahçe'ye 5-1 mağlup olan sarı siyahlı ekip art arda aldığı yenilgilerle puan cetvelinin son sırasına demir attı.

Sezona Fatih Tekke yönetiminde başlayan İstanbul temsilcisi ilk 3 haftada alınan 2 beraberlik 1 yenilgi sonrası sonrası teknik direktör değişikliğine gitti.

Galatasaray, Bitexen Antalyaspor ve Beşiktaş maçlarına altyapı antrenörü Olcay Demir'le çıkan sarı siyahlılar bu 3 karşılaşmayı da kaybetti.

Yönetim daha sonra takımı Hakan Yakın'a emanet etti. İstanbulspor gurbetçi teknik adamın ilk maçında MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek 3 puanla tanıştı.

Sarı siyahlılar bu galibiyetin ardından oynadığı 10 maçta 1 galibiyet 9 mağlubiyet alarak taraftarını üzdü. İstanbulspor Lig'deki ikinci galibiyetini evinde 25 Kasım'da Atakaş Hatayspor karşısında 2-1'lik skorla aldı.

19 Aralık'taki İstanbulspor-Trabzonspor maçı ise futbolda az rastlanan bir olaya sahne oldu.

Sarı siyahlı kulübün başkanı Ecmal Faik Sarıalioğlu, maç 2-1 konuk ekibin üstünlüğüyle devam ederken hakemlerin yönetimine tepki göstererek 72. dakikada takımını sahadan çekti.

Türkiye Futbol Federasyonu bu maçta Trabzonspor'u 3-0 hükmen galip sayarken İstanbulspor'un da 3 puanını sildi. 18 maçta 2 galibiyet 2 beraberlik ve 14 yenilgi alan İstanbul temsilcisi 5 puanla son sırada yer alıyor.

Küme düşme hattının bir basamak üstündeki Tümosan Konyaspor ile sarı siyahlı ekibin arasında 13 puan fark bulunuyor.

ETİKETLER
İstanbulspor Süper Lig
Sıradaki Haber
Alanyaspor MKE Ankaragücü ile karşılaşacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:31
Trabzon'da drift atan sürücüye 38 bin 672 lira ceza
12:35
Sohbet robotları normalde cevaplamayacakları komutlara yanıt verdi
12:33
AKOM'dan İstanbul'a kar uyarısı
12:18
“Rafadan Tayfa: Hayrimatör” Avrupa’da sinemalarda
12:15
Adana'da yolcu minibüsü devrildi: 8 yaralı
12:14
27 yılda 49 bin 310 şehit yakını, gazi ve gazi yakını ataması yapıldı
Organ bağışıyla iki "Muhammed" tek bedende buluştu
Organ bağışıyla iki "Muhammed" tek bedende buluştu
FOTO FOKUS
Kamyonetin yayalara çarpıp iş yerine girdiği anlar kamerada
Kamyonetin yayalara çarpıp iş yerine girdiği anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ