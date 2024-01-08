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Spor
TRT SPOR 08.01.2024 10:40

Fenerbahçe'den Leonardo Bonucci hamlesi

Fenerbahçe, Union Berlin'de forma giyen futbolcu Leonardo Bonucci'yi gündemine aldı.

Fenerbahçe'den Leonardo Bonucci hamlesi
[Fotoğraf: DepoPhotos arşiv]

Fenerbahçe'nin Sportif Direktörü Mario Branco, transferi neticelendirmek adına kulüp yetkilileriyle bir araya geldi.

İtalyan futbolcunun tecrübesinden de yararlanmak isteyen Fenerbahçe teknik heyeti, oyuncuyu direkt olarak ilk 11’e dahil etmeyi hedefliyor.

Sezon başında Union Berlin ile sözleşme imzalayan 36 yaşındaki futbolcu, bu sezon 10 maçta forma giydi.

Tecrübeli isim, 9 kez İtalya Ligi Şampiyonluğu sevinci yaşarken 4 defa İtalya Kupası ve 5 İtalya Süper Kupa kazanan Juventus kadrosunda yer aldı.

Öte yandan Bonucci, İtalya Milli Takımı ile de 2021 yılında Avrupa Şampiyonu olma başarısı gösterdi.  

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