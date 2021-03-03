Başakşehir ile Konyaspor beraberliğe abone
Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı 1-1 sona erdi.
Karşılıklı pozisyonlarla geçen ilk yarıda gol sesi çıkmadı.
Mücadelenin 12. dakikasında, Crivelli'nin yerde kaldığı pozisyonda penaltı noktasını gösteren Ali Palabıyık, VAR hakemlerinin uyarısıyla kararından vazgeçti.
Sokol Cikalleshi 79. dakikada Konyaspor'u 1-0 öne geçirdi. Medipol Başakşehir 85. dakikada Demba Ba ile skoru 1-1'e getirdi.
Galibiyet hasreti 10 maça çıkan Medipol Başakşehir, haftaya 26 puanla kapattı.
Son 4 maçını kaybetmeyen konuk İttifak Holding Konyaspor ise 32 puana yükseldi.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
28. dakikada İttifak Holding Konyaspor'un gelişen atağında Daci'nin pasıyla topla buluşan Sekidika, ceza sahasına girmeden sağ çaprazdan sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
41. dakikada İttifak Holding Konyaspor gole yaklaştı. Sol kanattan gelişen atakta Daci, penaltı noktasına yerden sert bir top gönderdi. Meşin yuvarlağı kontrol eden Diomande'nin sert şutunda, savunmaya çarpan top az farkla yandan auta çıktı.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
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