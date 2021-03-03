Vodafone Park'ta düzenlenen basın toplantısına Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Engin Aksoy, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyesi Fırat Fidan, Vodafone Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Bahar Özgüvenç ve kaptan Başak Gündoğdu katıldı. ​​​​​​​

"Erkekler ve kadınların Süper Lig'de temsilcisi olan tek kulüp Beşiktaş"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, tanıtımda bir konuşma yaptı.

"Erkekler ve kadınların Süper Lig'de temsilcisi olan tek kulüp Beşiktaş. Böyle bir günün kuruluş günümüze gelmesi de çok hoş olmuş. Kadınlarımızla gurur duyuyoruz. Anamız, bacımız, kızımız, her şeyimizsiniz. Ülke ve ailelerimizde sonra futbolumuz da sizlere emanet."

[Fotoğraf: AA]

Vodafone'la ilişkilerinin artarak devam ettiğini söyleyen Çebi, "Vodafone'la yakın akraba olduk. İlişkilerimiz bitecek gibi durmuyor. Bize her zaman destek verdiler. Stadın yapımındaki katkılarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz." dedi.

Çebi, diğer rakiplerinin de kadın futbol takımı kurması için girişimlerde bulunacağını kaydetti.

"Rakiplerimiz bizim için kıymetli. Onların da kadın futbol takımı kurması konusunda istekliyim ve gerekli girişimleri yapacağım. Kadınlarımızın ne kadar güçlü olduğunu göstermek bizim için keyif olacak. Galatasaray ve Fenerbahçe'yi de bekliyoruz. Erkeklerde nasıl altyapımız varsa kadın takımı için de planlarımız var. Kulübün marka değeri için de bunu çok istiyorum."

[Fotoğraf: AA]

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Engin Aksoy ise "Futbolda 'Ben Varım' diyen kadın sporcuları desteklediklerini söyledi.

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Bahar Özgüvenç ise "Göreve geldiğimden beri Beşiktaş ailesi yakın ve samimi hava gösterdiler. Başkanımıza ve eşine verdiği değerden ötürü teşekkür ediyorum. Kadın her yerde olmalı ve konuşmalı. Kadın susturulamaz. Beşiktaş bu özgürlüğü sağladığı için onur ve şeref duyuyorum." dedi.

Takım kaptanı Başak Gündoğdu ise verilen desteğe şampiyonlukla cevap vereceklerini aktardı.

1 yıllık anlaşmaya göre Vodafone, siyah-beyazlı kulübe 2 milyon lira ödeyecek.