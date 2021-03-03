17. dakikada Aatif’n penaltı golüyle öne geçen Erzurumspor, Fatih Karagümrük'ün 30. dakikada Adam Sobiech ve 53. dakikada Nahuel Castro’nun golleriyle 2-1 yenik duruma düştü. Ev sahibi takımın beraberlik golü 63. dakikada Osman Çelik’ten geldi.

Mücadele sonucu, Erzurumspor puanını 26'ya, Fatih Karagümrük ise puanını 41'e çıkardı.

Bu maç ile birlikte Erzurumspor ve Fatih Karagümrük ligde 8. beraberliğini aldı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 17. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Omolo'nun ceza sahası içindeki pasına hareketlenen Ricardo Gomes, Bertolacci'nin müdahalesiyle yerde kaldı ve maçın hakemi Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Chahechouhe meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

GOL - 30. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Bertolacci'nin ceza sahasına gönderdiği topla sağ çaprazda buluşan Sobiech, dar açıdan vuruşunda topu ağlara gönderdi: 1-1

40. dakikada Cenk Ahmet Alkılıç'ın ön direğe doğru kullandığı köşe vuruşunda Da Costa topa kafa vurdu ancak kaleci Viviano tek hamlede topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 53. dakikada konuk ekip öne geçti. Sol arka direkte Ndao'nun kafa pasıyla gönderdiği topu Castro, vole vuruşuyla ağlara gönderdi. 1-2.

GOL - 63. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor beraberliği yakaladı. Sol kanatta rakibini geçerek çizgiye inen Bergdich'in içeri gönderdiği topa dokunan Osman Çelik, topu filelerle buluşturdu. 2-2.

80. dakikada Novikovas'ın ceza sahası içindeki şutunda savunmadan seken topu alan Osman Çelik'in sağ çizgiden dar açıda yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı.

82. dakikada Boumal'ın ceza sahası ön çizgisinde yaptığı sert vuruşta top, direğe çarpıp auta çıktı.

Karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlandı.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Metin, Mehmet Kısal

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Butko, Da Costa, Schwechlen, Bergdich (Dk. 74 Hasan Hatipoğlu,) Omolo (Dk. 55 Osman Çelik,) Boumal, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 55 Emrah Başsan), Chahechouhe, Rashani (Dk. 55 Novikovas), Ricardo Gomes (Dk. 33 El Kabir)

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad (Dk. 84 Koray Altınay), Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Ndao (Dk. 74 Salibur), Castro (Dk. 85 Jimmy Durmaz), Bertolacci, Borini (Dk. 85 Lens), Sobiech (Dk. 76 Mevlüt Erdinç)

Goller: Dk. 17 Chahechouhe (Penaltıdan), Dk. 63 Osman Çelik, (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 30 Sobiech, Dk. 53 Castro (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 26 Cenk Ahmet Alkılıç, Dk. 49 Omolo, Dk. 60 Novikovas, Dk. 75 Emrah Başsan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 59 Hedenstad, (Fatih Karagümrük)