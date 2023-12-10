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Spor
TRT HABER/AA 10.12.2023 15:17

Başakşehir Hatayspor'u ağırlıyor

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında RAMS Başakşehir sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşıyor.

Başakşehir Hatayspor'u ağırlıyor

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi hakem Burak Şeker yönetiyor.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı takip edebilirsiniz...

Başakşehir Hatayspor'u ağırlıyor

Ligde oynadığı 14 maçta 18 puan toplayan ve haftaya 10. sırada giren Atakaş Hatayspor, rakibi karşısında deplasmanda galibiyet arayacak.

Kötü bir sezon geçiren 17. sıradaki RAMS Başakşehir'in ise 12 puanı bulunuyor.

Bu arada Atakaş Hatayspor'da sakatlığı bulunan Mehdi Boudjemaa karşılaşmada forma giyemeyecek, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen ceza nedeniyle teknik direktör Volkan Demirel de soyunma odasına ve yedek kulübesine giremeyecek. 

Stat: Başakşehir Fatih Terim Stadı

Hakemler: Burak Şeker, Mehmet Salih Mazlum, Ali Can Alp

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Hatayspor İstanbul Başakşehir FK Süper Lig
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