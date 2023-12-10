Başakşehir Hatayspor'u ağırlıyor

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi hakem Burak Şeker yönetiyor.

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Ligde oynadığı 14 maçta 18 puan toplayan ve haftaya 10. sırada giren Atakaş Hatayspor, rakibi karşısında deplasmanda galibiyet arayacak.

Kötü bir sezon geçiren 17. sıradaki RAMS Başakşehir'in ise 12 puanı bulunuyor.

Bu arada Atakaş Hatayspor'da sakatlığı bulunan Mehdi Boudjemaa karşılaşmada forma giyemeyecek, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen ceza nedeniyle teknik direktör Volkan Demirel de soyunma odasına ve yedek kulübesine giremeyecek.

Stat: Başakşehir Fatih Terim Stadı

Hakemler: Burak Şeker, Mehmet Salih Mazlum, Ali Can Alp