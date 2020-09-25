Süper Lig’in 3. haftasında Medipol Başakşehir, Fatih Karagümrük’e 2-0 mağlup oldu.

Turuncu-lacivertliler, geçtiğimiz sezon da baz alındığında bu sonuçla ligde üst üste 4. mağlubiyetini almış oldu.

Başakşehir, 2019-2020 sezonunun son maçında deplasmanda Kasımpaşa’ya 3-2 yenilmişti. İstanbul temsilcisi, yeni sezonda ise henüz üç puan sevinci yaşayamadı.

Ligin ilk haftasında Gaziantep'te Hatayspor'a 2-0'lık skorla kaybeden Başakşehir, sonraki maçta da evinde Galatasaray'a yine aynı skorla mağlup oldu.

Ayrıca Okan Buruk’un takımı, üç haftasını geride bıraktığı 2020-2021 sezonunda gol atma başarısı da gösteremedi.

Başakşehir, salgın nedeniyle UEFA organizasyonlarına verilen aranın ardından oynadığı Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş müsabakasında Copenhag’a dış sahada 3-0 kaybetmişti.

[Fotoğraf: İHA]

İrfan Can kırmızı kart gördü

Turuncu-lacivertliler, bir yandan da İrfan Can Kahveci’yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Başarılı futbolcu müsabakanın 82. dakikasında Erik Sabo’yla girdiği ikili mücadele sonrası hakem Ali Şansalan tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

İrfan Can, gelecek hafta Fatih Terim Stadı’nda oynanacak Göztepe maçında forma giyemeyecek.